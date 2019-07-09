В общежитии на Плехановской коммунальщики так отремонтировали крышу, что она течет уже пару лет

Так выглядят коридоры общежития «Горэлектротранса» по улице Плехановской, 98 после дождя. Пятнами и плесенью покрыты почти все стены в доме. Ольга Фомарина показывает комнаты жителей - жалуется на грибок, влажность, потоки воды.

Ольга Фомарина, работница «Горэлектротранса»:

У соседки у моей все черное - цветет. Единственное что, мы с грибком боремся. У нас такое в душе, в туалете - везде. Белизной убираем. Вот это все - страдают комнаты. Оно сырость, и вот такое происходит зимой - еще хуже, стекает снег, где потом начинает цвести все - черное.

Больше всего Ольгу волнует то, что струйки воды бегут по стенам рядом с электрическими проводами - говорит, что именно поэтому людям часто приходится сидеть без света. И это не единственная проблема - вода льется и по окнам, а зимой и весной замерзает, стекло в любой момент может треснуть, и открыть окна в такой ситуации - просто невозможно, говорит пенсионерка Анна Павлова. Объясняет - борются с этим, как могут.

Анна Павлова, пенсионерка:

Вон, мы пеной позадували, а то ведь окно чуть не выбило нам в хате. И вот, пожалуйста, не замазали, не заштукатурили - ничего. Окно заморожено было, нельзя открыть было - льдом все взялось.

В своих проблемах местные обвиняют коммунальщиков - по их словам, работники «Жилкомсервиса» так отремонтировали крышу, что та сразу и потекла.

Раиса Есипова, пенсионерка:

Крыша была у нас нормальная, было тепло и хорошо. Решили перекрыть у нас крышу, там на той стороне текло сильно, и покрыли только толью. Теперь крыша промерзает зимой и течет.

Раиса объясняет - обращалась в местный «Жилкомсервис», но там объяснили - переделывать некачественно сделанный ремонт они не будут, ведь нет денег. Двери начальника участка открыты, однако он с журналистами разговаривать не желает.

-Когда заходишь, надо стучаться, а не вот это, это вы? Выйди,пожалуйста.

Поэтому людям остается только ждать, пока найдутся деньги на ремонт, и подставлять под воду тазики.





Агентство Телевидения Новости