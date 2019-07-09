Трамваи №5 и 6 на день изменят привычный маршрут

Трамваи №5 и 6 будут ходить по измененным маршрутам с 6:00 до 20:00 10 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Конева до пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Неудобства связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия по пр. Московскому, на участке от ул. Короленко до пер. Армянского.

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