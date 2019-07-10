Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:12
Просмотров: 42

С 15 июля полицейские начинают работу в усиленном режиме - ГУНП

С 15 июля полицейские начинают работу в усиленном режиме - ГУНП

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  правоохранители будут обеспечивать безопасность во время проведения парламентских выборов.

Так, с момента завоза избирательной документации каждый участок берется под охрану полиции.

Всего безопасность будут обеспечивать 5500 сотрудников харьковской полиции и 1700 сотрудников из числа межрегиональных подразделений полиции, Управление патрульной полиции, ГСЧС, ГМС, пограничников и курсантов университета МВД.

По данным правоохранителей, с  15 июля все полицейские будут работать в усиленном режиме.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 