От партии «Слуга народа» по Салтовке баллотируется брат убийцы автоблогера, которого задерживали пьяным за рулем

ЗЕ-кандидат, как следует с сайта ЦИК, родился 02.11.78 г.р. в городе Харькове. В семье проректора Харьковского государственного университете питания и торговли Николая Семеновича Одарченко, который работает в ХГУПТ с 1970 года, оба сына - Андрей и Дмитрий, получив здесь образование, стали сначала доцентами, а затем и профессорами, отмечает Insider News.

С легкой руки отца, который в 2011 году передал Андрею Николаевичу свою должность декана факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельности, тот становится вскоре главой Ученого совета факультета. Рядом, деканом экономического факультета ХГУПТ работает жена проректора, Татьяна Андросова.

Факультет Одарченко в среде студентов слывет самым коррумпированным в вузе. В 2011 году прессой освещался скандал в ХГУПТ, в центре которого оказался размер взяток за экзамены на различных факультетах. «Я учусь в «общепите», на дневном, товароведческий факультет. На бюджет бесплатно поступить было нельзя, — цитирует одного из студентов газета «Сегодня».

— Отучившись там 4 года, не советую поступать. Преподаватели деньги гребут лопатой, качество преподавания оставляет желать лучшего».

После того, как на популярном ресурсе «Харьковфорум» появилась ветка, посвященная ХГУПТ, где студенты обсуждали конкретных преподавателей и их склонность к коррупции, руководство вуза им пригрозило судом. Декан факультета общаться с журналистами тогда не захотел.

К слову сказать, Николай Семенович в том же 2011 году возглавил кафедру товароведения, управления качеством и экологической безопасности, куда устроил второго сына - Одарченко Дмитрия Николаевича. Последний стал известен широкой общественности после смертельного ДТП, которое произошло 1 мая 2018 года под Харьковом.

Согласно версии следствия и показаниям очевидцев, Одарченко Дмитрий Николаевич, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон и допустил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette. В результате погиб известный 22-летний Insta-блогер Андрей Василенко (amigo_s_), второй пассажир «корвета» был госпитализирован.

Как сообщалось в СМИ, после столкновения водитель «Тойоты», размахивая фальшивой корочкой, утверждал, что он является сотрудником полиции, и возмущался, что ему «повредили автомобиль за сто тысяч долларов».

Роман Алексеенко («Orjeunesse»), известный YouTube-блогер (около 1 млн подписчиков) тогда рассказал: «Только что бухой П.. на крузаке унес жизнь товарища. Выехал на встречку, где переехал корвет. Водитель 200-го крузака оказался «сотрудником МВС» Одарченко Дмитрием Николаевичем; Цитирую: мне пох.. я сотрудник, мне ничего не будет..».

После этого водитель внедорожника около пяти часов пролежал в скорой, закрывая лицо руками, отказавшись проходить тест на уровень алкоголя в крови. В итоге сотрудники Нацполиции его забрали на экспертизу принудительно.

Однако адвокат подозреваемого заявил, что для данной экспертизы необходимо решение суда. На следующий день Прокуратура Харьковской области вынесла постановление о проведении такой экспертизе, после чего Дмитрий Одарченко вновь отказался ее проходить.

7 мая следователи обратились в суд с ходатайством о необходимости проведения ряда иммунологических экспертиз, которые могут подтвердить что за рулем автомобиля находился именно Одарченко. На следующий день судья Киевского районного суда г. Харькова Ефименко Н.В. выносит решение о назначении таких экспертиз, после чего следователи вновь приходят к Одарченко, и тот уже в третий раз (!) отказывается добровольно предоставить биологические образцы, необходимые следствию.

Когда следователи Нацполиции 1 июня 2018 года ходатайствуют о принудительном получении биологических образцов (слюны и крови) подозреваемого, Киевский районный суд г.Харькова запрещает им это сделать, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека (дело «Яллох против Германии»). При этом судья ставит необходимость проведения экспертизы в деле о ДТП с человеческими жертвами в один ряд с правом подозреваемого не свидетельствовать против себя. Что является не только абсурдным, но и создаёт опасный прецедент, который даёт возможность избежать наказания за любое преступление, лишая следствия возможности его доказать в случае, если подозреваемый откажется проходить экспертизу. Тем не менее, такое решение было принято.

На сегодняшний день Дмитрий Одарченко на судебные заседания по этому делу лично не является, а его адвокат Дмитрий Сидоренко говорит, что его подзащитный вообще не участвовал в ДТП, вину не признает и показаний не дает.

Выйдя на свободу, Дмитрий Одарченко активно занимается отчуждением своих корпоративных прав в пользу своего брата Одарченко Андрея Николаевича, который, надо сказать, освоил практику ухода от ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде на год раньше Дмитрия.

Согласно протоколу об административном правонарушении БР №239061 от 13.09.2017, Одарченко Андрей Николаевич в г. Харькове по ул. Академика Синельникова, 25 в около 3-х часов ночи управлял транспортным средством «TOYOTA» в состоянии алкогольного опьянения.

Будучи задержанным сотрудниками Нацполиции, Одарченко отказался от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения. Когда он был доставлен для освидетельствования и сдачи анализов в медицинское учреждение, то вместо биологического материала (мочи) передал на анализ емкость с водой. Впоследствии в суде Андрей Одарченко заявил, что не отказывался от прохождения тестов на алкоголь.

Кроме того, диски с файлами видеофиксации указанных выше событий, предъявленные сотрудниками полиции в суде неожиданным образом оказались повреждены, а их просмотр, соответственно, невозможен. Поэтому суд поверил Андрею Николаевичу, что он за рулём нетрезв не был, на слово и закрыл дело «в связи с отсутствием факта и состава правонарушения».

Именно этот сценарий, позволивший Андрею Одарченко не раз (о чем свидетельствуют неоднократные штрафы, выписанные патрульной полицией за нарушение Правил дорожного движения, в т.ч. за превышение скорости и управление автомобилем без прав) уходить от ответственности, и был впоследствии реализован его братом. Сегодня Дмитрий Одарченко утверждает, что вообще не был за рулем внедорожника, унёсшего жизнь блогера Василенко.

Похожий образ жизни двух братьев-мажоров предопределил и их совместный бизнес: клуб, ресторан и баня, на которые после скандального ДТП был наложен арест.

Перестраховавшись, на случай, если Фемида все же "раскроет глаза", с декабря 2018 года по май 2019-го Дмитрий Одарченко выходит из состава учредителей большинства предприятий, фактически, выводя имущество этих компаний из-под ареста. Распорядителем же спорных, с юридической точки зрения, активов становится его брат - Андрей Одарченко, который баллотируется сегодня по одномандатному 170-му округу г.Харькова в народные депутаты от партии «Слуга Народа».

Что характерно: по округу №175 партия Зеленского выдвинула кандидатом товарища и однокурсника Андрея Одарченко по ХГУПТ Евгения Пивоварова который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой, сообщает Depo.Харьков.

Агентство Телевидения Новости