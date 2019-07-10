Предпринимателям выписывают штрафы за незаконную рекламу

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что более 450 административных протоколов было составлено за нарушения законодательства Украины в сфере размещения рекламы и благоустройства территории города Харькова в 2018 году.

Как сообщил сегодня, 10 июля, заместитель директора Департамента контроля Иван Кузнецов, по всем нарушениям были вынесены постановления на общую сумму около 500 тыс. грн, которая поступила в бюджет города.

По его словам, в этом году сотрудники отделов Департамента контроля уже составили более 200 административных протоколов с применением штрафных санкций.

«Наши сотрудники постоянно работают над выявлением и недопущением таких правонарушений. В основном, это незаконное размещение рекламных конструкций и их ненадлежащее содержание. Чтобы избежать штрафов, нужно просто получить соответствующие документы в Едином разрешительном центре, следить за рекламными конструкциями и содержать их в надлежащем состоянии. Также необходимо получить разрешительные документы на выполнение земельных работ и в указанные сроки восстанавливать объекты благоустройств», - отметил Иван Кузнецов.

По его словам, штраф за подобные нарушения составляет от 850 до 1700 грн. И в случае, если он оплачен, предприниматель все равно не освобождается от необходимости оформить необходимые разрешения.

Агентство Телевидения Новости