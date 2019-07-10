В метро, трамваях и троллейбусах появятся новые валидаторы

Заплатить за проезд в подземке можно будет банковской картой. Об этом рассказал вице-мэр Евгений Водовозов. Он считает, что это сделает «Е-тикет» более востребованным. А вот представители «Харьковского антикоррупционного центра» считают - городским чиновникам в деле популяризации электронного билета надо больше прислушиваться к мнению горожан.

Вот такие приборы, валидаторы, начали появляться в харьковской подземке, трамваях и троллейбусах зимой 2017-го. Это - инициатива мэрии, часть внедрения системы единого электронного билета. Предполагалось, что впоследствии на нее перейдет весь городской наземный электротранспорт. То есть, карточки для оплаты проезда в метро и троллейбусно-трамвайные талончики останутся в прошлом. Точную дату окончательного перехода несколько раз переносили. Теперь с обещаниями осторожны. Вице-мэр Евгений Водовозов говорит: это произойдет в этом году.

Евгений Водовозов, заместитель Харьковского городского головы:

Если вы видите, то у нас сейчас две системы работает — и в метро, и в наземном транспорте. И старая, и новая. Мы не готовы рисковать проблемами в метрополитене, чтобы сказать — а давайте побежали, завтра. Мы же совершили какие-то ошибки. На ошибках учатся, мы их искренне признаем.

По мнению Евгения Лисичкина, представителя «Харьковского антикоррупционного центра», система «Е-тикета» не пользуется популярностью среди горожан не только из-за технических недоработок.

Евгений Лисичкин, представитель Харьковского антикоррупционного центра:

Система знижок заохочувала б мешканців міста закуповувати більше карток поповнення, бо сьогодні автомати поповнення, вони взагалі майже ніде не працюють - не на станціях метро, не на станціях виходу тролейбусів, трамваїв.

Вот такая петиция появилась на сайте мэрии в феврале. Ее автор предлагает ввести систему скидок для постоянных пассажиров городского транспорта. Например, если до девяти поездок метро стоят 8 гривен каждая, то следующие, с 10-й по 19-ю, 7 грн. 70 коп. Петиция набрала более пяти тысяч голосов - столько нужно, чтобы на нее ответил мэр. В ответе говорится, далее цитата - «Затверджена на законодавчому рівні методика розрахунку динамічних тарифів відсутня. На цей час проводиться робота зі збору статистичних даних та будується первинний алгоритм розрахунку динамічних тарифів» Пока статистические данные собирают, мэрия воплощает еще одну новацию электронного билета - оплату проезда банковской картой, пока - на стадии испытаний.

Евгений Водовозов, заместитель Харьковского городского головы:

Только в метро будем на всех турникетах, а в троллейбусах только возле передней двери. Только закончилась разработка, сейчас их тестируют на стендах, когда стенды дадут положительный результат, тогда их начнут устанавливать.

Представители антикоррупционного центра отмечают - перед тем, как заключать договор с инвестором, который внедряет «Е-тикет» в Харькове, городская власть должна была подготовить к этому городскую инфраструктуру.

Агентство Телевидения Новости