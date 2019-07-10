Избиение харьковского оператора: в полиции рассказали на каком этапе находится расследование

Угрозы жизни нет, однако риски связанные с кровоизлиянием в мозг — остаются. Состояние оператора Вадима Макарюка стабилизировалось, рассказывает его коллега Анна Черненко. В начале июня оператора харьковского телеканала во время столкновений на рынке «Барабашово» жестоко избили парни спортивного телосложения. После чего мужчину доставили в больницу с многочисленными ушибами, а уже потом медики диагностировали у него инсульт.

Анна Черненко, журналистка:

Головна увага - це на те, як він викладає думки, те, як він спілкується, і розробити його праву руку, тому що він же «правша». Але зараз доводиться їсти лівою рукою, голитися не може, застібувати одяг - все тільки лівою рукою. Праву він почав підіймати, і пальці, ну, не слухаються ще. Попереду така велика реабілітація, щоб він зміг вже взяти камеру і зміг почати працювати. Хто б там не говорив про нього, що він не журналіст, не оператор - він хоче на роботу, хоче працювати.

Кроме этого, говорит журналистка, Вадим спрашивает и о ходе следствия. За месяц, правоохранители начали расследование сразу по трем статьям: «Угроза или насилие относительно журналиста», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» и «Хулиганство». Трем подозреваемым – Сергею Козлюку, Илье Алешкину и Олегу Радченко судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сергей Чиж, начальник следственного управления, зам.нач. ГУНП Харьк.обл.:

Зараз оголошено трьом учасникам подій підозри, за статтями ті, які я перечислив - от хуліганства до спец. двох статей. Хотів би сказати, що це за 5 років на території Харківської області - прецедент, що ми всі дійсно разом спрацювали, і винні особи зараз несуть, і надіюсь, що в короткі строки ми направимо кримінальне провадження до суду, і суд прийме законне та адекватне рішення, та вони понесуть достойне покарання.

Кроме них, в полиции не исключают причастность к избиению еще одного мужчины. Все, что сейчас могут сказать о нем: он ранее не судим, молодой. Обещают, после разрешения следователя в ближайшее время предоставят всю информацию и о нем. Уверяют, легальным способом из страны он не выезжал.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП Харьк.обл.:

Одному із підозрюваних ми не вручили, тому що його, ну, не було на адресі, де він проживає. Скоріш за все, він покинув межі Харківської області. От, але, я думаю, що ми найближчим часом, він буде поданий в розшук для того, щоб був затриманий.

Но, несмотря на это, говорит Валерий Сокуренко, более четкую информацию в полиции надеются получить после разговора с Вадимом Макарюком лично. Поэтому сейчас ждут момента, когда медики разрешат правоохранителям общение с оператором. Для того, чтобы он рассказал, кто его бил и подтвердил причастность к избиению троих подозреваемых.

Агентство Телевидения Новости