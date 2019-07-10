224 нарушения избирательного законодательства. Что нарушают кандидаты в депутаты?

Полицейские, нацгвардейцы, сотрудники ГСЧС и даже пограничники будут обеспечивать порядок на Харьковщине во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. А уже с 15 июля полиция переходит к усиленному режиму службы. С личным составом полиции уже провели тактико-специальные учения.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП Харьк.обл.:

Область поділена на 7 зон, щоб час реагування на ту чи іншу ситуацію, яка може скластися, був в районі 20 хвилин. Максимум півгодини. Сили поліції будуть в тому чи іншому населеному пункті для того, щоб припинити порушення громадського порядку і для того, щоб затримати злочинців або локалізувати конфлікт.

По словам начальника Национальной полиции Харьковщины Валерия Сокуренко, полицейские уже знакомы с алгоритмом действий на случай чрезвычайных ситуаций на участке – подкуп избирателей и хулиганство, либо же сообщения о заминировании. Волна которых, после задержания группы киевлян, которые занимались рассылкой ложных сообщений о заложенной взрывчатке в торговых центрах Харькова - на некоторое время снизилась, уверяют в полиции. Но, несмотря на это, готовятся к любому варианту развития событий, а еще подсчитывают уже нанесенные убытки. Говорят, только часть предприятий из-за «фейковых» сообщений о заминировании уже получила убытков на 5 миллионов гривен. Также обошлись в копеечку ложные сообщения и полиции, в том числе расходы на ремонт служебных автомобилей и топливо.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП Харьк.обл.:

Понад 300 тисяч - стільки це поліції коштувало, ну, ми ж виїзджали…ну, як сказати - прямі збитки, скільки ми понесли. Ну, в будь-якому разі грошове забезпечення поліцейські отримують навіть, якщо він не буде виїзджати на 22 об’єкти, а виїде на 10 - ми ж йому менше не платимо, і більше не платимо. Він отримає те грошове забезпечення, яке визначено.

Кроме этого, правоохранители уже зафиксировали 224 нарушения избирательного законодательства. Среди них к стандартным случаям распространения агитации без исходных данных и раздачи листовок - добавилась раздача медицинских аптечек и концертов.

Сергей Чиж, начальник следственного управления, зам.нач. ГУНП Харьк.обл.:

На сьогодні, уже на сьогодні зареєстровано 25 кримінальних проваджень, от щойно в мене отримана інформація на території Дергачівського району зареєстровано 26 кримінальне провадження. За кожним районом буде слідкувати слідчо-оперативна група. Слідство Харківської області готове до виявлення всіх фактів.

Кроме этого, говорит Сергей Чиж, правоохранителями составлено 5 админпротоколов за угрозы агитаторам и распространение агитации без исходных данных.

Агентство Телевидения Новости