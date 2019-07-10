Национальные меньшинства в Харькове теперь под защитой

Национальные меньшинства и диаспоры, проживающие в Харькове, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с народным депутатом Александром Грановским.

Кандидат в народные депутаты по 169-му избирательному округу Александр Грановский откликнулся на инициативу национальных меньшинств и диаспор Харькова и провел с ними встречу, на которой был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Всего на встрече присутствовали пустившие в Харькове корни представители 11-ти национальных меньшинств из различных стран.

Целью меморандума является взаимодействие и консолидация усилий, направленных на улучшение условий жизни членов диаспор, утверждение верховенства права, обеспечение исполнений функций державы в различных сферах общественной жизни.

Александр Грановский рассказал о прошедшей встрече следующее: «У меня состоялась встреча с представителями национальных меньшинств. Я узнал об их проблемах. Честно говоря, не думал, что проблем так много. Принимая во внимание специфику области, специфику города, я увидел, что есть необходимость в оказании помощи и содействия. Я с удовольствием принял предложения меньшинств и диаспор. В конечном итоге родилась идея меморандума».

Грановский непосредственно на встрече сообщил, что принял решение создать в Харькове международный юридический офис, который будет оперативно реагировать на все вызовы. Как ожидается, такой офис начнет функционировать уже через 2-3 недели

«Я думаю, эта работа не будет простой. Я хорошо чувствую, с каким количеством проблем нам придется столкнуться. Они будут самыми разными – начиная от бытовых, и заканчивая проблемами культуры, проблемами образования, проблемами жизни в стране, миграционными проблемами и многими другими. Мы к этим задачам готовы и будем их соответствующим образом решать», - подчеркнул кандидат в народные депутаты по 169-му избирательному округу Харькова.

Также Грановский отметил, что это будет отдельный офис, не имеющий отношения непосредственного отношения к его депутатской деятельности. Александр Грановский намерен привлечь к работе офиса квалифицированных юристов. «Мы должны быть готовы оказать помощь, а не просто ее пообещать», - сказал Грановский.

Один из подписантов меморандума президент ассоциации афганских граждан заслуженный артист Украины Сафиз Дарбари, так прокомментировал это событие: «Это очень важно не только для афганской общины, но и для всех национальных меньшинств Харькова. Я хочу поблагодарить Александра Грановского за то, что мы подписали такой меморандум. В Харькове большое количество национальных общин. Многие их члены уже имеют украинское гражданство. У них здесь семьи, дети. Всегда возникают вопросы, и нам нужно, чтобы рядом был человек, который мог бы оказать нам посильную помощь. Я Грановского знаю очень давно. Это очень мудрый и добрый человек. Он многим содействует в решении злободневных вопросов, потому что он грамотный юрист. Поэтому сегодня для нас очень важный день. Этот меморандум – большое содействие для нас. Со своей стороны мы поддерживаем Александра Грановского. Уверен, что наше взаимодействие будет продуктивным. Мы будем друг другу помогать. Мы живем в Харькове. Это уже родина наших детей. А для нас это родной дом Мы хотим дружить и всегда быть рядом».

Агентство Телевидения Новости