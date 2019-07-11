"Металлист 1925" представил двух новичков

Харьковский команда Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" продолжает обновляться.

Вслед за первым футболистом-новичком летнего межсезонья Александром Османом "Металлист 1925" представил еще двоих.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", контракты подписаны с 24-летним полузащитником Михаилом Шершнем и 29-летним полузащитником Антоном Савиным.

Шершень пришел в "Металлист 1925" из перволигового краматорского "Авангарда". Савин выступал за команду Второй лиги "Полесье" (Житомир).





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