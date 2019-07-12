В Харькове поймали банду квартирных воров (ФОТО)

В Харькове задержали группу квартирных воров. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Ранее судимые мужчины совершали кражи преимущественно в частном секторе и орудовали на территории Харькова и области. В дома проникали путем отжима пластиковых окон. Сейчас полицейские отрабатывают информацию о причастности злоумышленников к совершению 6 аналогичных преступлений.

10 июля 27 и 53-летние харьковчане ограбили дом на улице Небоженко. Работники Управления уголовного розыска задержали воров сразу после преступления и изъяли у них вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

В настоящее время они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: sq.com.ua

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