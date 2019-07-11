Победа со счетом 21:0

В матче футбольных команд заведомо разного уровня мастерства случился разгром

Команда итальянской серии "А" "Фиорентина" проводит предсезонный сбор на горном итальянском курорте Моэна. В рамках сбора "Фиорентина" сыграла контрольный поединок против команды "Валь- ди-Фасса".

"Фиорентина" одержала победу со счетом 21:0. 8 голов были забиты в первом тайме и еще 13 - во втором.

города Валь-ди-Фасса Источник: https://www.footboom.com/italy/serie-a/1562827745--fiorentina-pobedila-v...





Агентство Телевидения Новости