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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным -РосСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, г, беседа состоялась по инициативе украинской стороны
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сообщил Песков.
Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
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