Зеленский провел телефонный разговор с Путиным -РосСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, г, беседа состоялась по инициативе украинской стороны

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сообщил Песков.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Агентство Телевидения Новости