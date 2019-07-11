Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:56
Просмотров: 41

На Холодной Горе под колесами авто погиб мужчина

На Холодной Горе под колесами авто погиб мужчина

Авария произошла накануне в 21-25 − на улице Холодногорской автомобиль ВАЗ 2110, двигавшийся со стороны Полтавского шляха, сбил переходившего дорогу мужчину. 55-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель авто также получил травмы в аварии − мужчина был доставлен в больницу с ушибами грудной клетки.

По словам свидетелей, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Водитель ВАЗ пояснил, что не успел затормозить, так как пешеход появился на дороге неожиданно. 

Информация внесена в Журнал единого учета. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 