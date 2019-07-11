Первые в Украине: как в харьковском НИИ протезирования ставят на ноги украинских бойцов

Тяжелое ранение Андрей Забигайло получил в октябре 14-го. Во время боев в Попасной граната разорвалась под ногами, рассказывает мужчина. Дальше - потеря конечности, реабилитация и протезирование. Первый протез был не очень удобным, говорит он, хотя и позволил заново научиться ходить. Второй ему недавно установили в харьковском институте. Теперь передвигается практически без препятствий. И даже впервые за 4 года смог сыграть в футбол.

Андрей Забегайло, участник боевых действий:

Цей зручніший тим, що я можу передвигатися на сходинках. Спускатися на кожну сходинку. На тому протезі мені треба було спуститися і здорову ногу приставити. Ця зручність. Плюс зараз тут єсть блокування коліна.

Чтобы поставить новый протез Андрей Забигайло приехал в Харьков из Кривого рога. Харьковский научный центр - номер 1 в Украине. Об этом говорят и пациенты, и врачи, и чиновники. Ежегодно на базе учреждения помощь получают более двух тысяч людей с инвалидностью, в том числе - участники боевых действий на Донбассе. Сложнее всего, подчеркивают реабилитологи, заново научиться держать равновесие. Если самостоятельно сделать это трудно - человека прикрепляют к специальной системе. Она помогает избежать травм. Недавно для харьковского института таких приобрели три.

Юрий Мисуно, реабилитолог Харьковского НИИ протезирования:

Свободу действия дает вот эта подвесная система, и благодаря ей мы можем делать шаги и не думая, что можем где-то упасть, оступиться и все внимание концентрируется именно на правильной ходьбе.

Сейчас в клинике института проходят протезирование и реабилитацию больше сотни пациентов. За последние 5 лет ученые разработали около 70 новых конструкций протезно-ортопедических изделий и комплектующих к ним. Кроме того, 30 методик для восстановления двигательных функций, в том числе комплексных реабилитационных программ для участников АТО и ООС, которые получили огнестрельные ранения. В прошлом году на приобретение оборудования для института было выделено 60 миллионов гривен, в этом году - еще 70, рассказывает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это его второй визит в институт. Ситуация с обеспечением протезами в Украине существенно изменилась, отмечает он. Раньше люди заказывали искусственные конечности на предприятии и они не всегда были качественными. Сейчас - могут выбрать протез в каталоге и его изготовят индивидуально - под конкретного человека.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины:

На ці цілі ми виділили 1 млрд майже 200 млн грн, і якщо у нас була потреба закуповувати такі засоби за кордоном, то сьогодні інститут виробляє разом з колегами, виробляє саме ці вироби найкращого гатунку. Я сьогодні взяв два вироби – один європейського союзу, і один український, можу вам сказати, що укранський і виглядає, і функціонально кращий, ніж аналог європейський, і значно дешевший.

Если государство продолжит обеспечивать средствами ученых, потребности отправлять пациентов, которые по разным причинам потеряли конечности, за границу не будет, говорят врачи. Тем более, что в институте начали привлекать к сотрудничеству специалистов из Израиля, которые имеют уникальный опыт работы именно с людьми со сложными ампутациями.





Агентство Телевидения Новости