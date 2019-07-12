Правоохранители задержали квартирных воров-рецидивистов

Ранее судимые мужчины совершали кражи преимущественно в частном секторе и орудовали на территории Харькова и области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в дом злоумышленники проникали путем отжима пластиковых окон.

Так,10 июля 27 и 53-летние харьковчане проникли в дом на улице Небоженко, откуда похитили личные вещи хозяина. Работники Управления уголовного розыска задержали воров сразу после совершения преступления. Злоумышленники передвигались на автомобиле «BMW». При задержании полицейские изъяли у них вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

Кроме того, мужчины проверяются на причастность к шести аналогичным преступлениям, совершенным на территории Харькова и области в течение 2019 года. Они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости