Хищение денег метрополитена - делом занимается полиция

Полиция открыла очередное уголовное производство из-за хищение средств «Харьковского метрополитена».

Об этом сообщают представители "Харьковского антикоррупционного центра" со ссылкой на постановление Коминтерновского районного суда.

Так, полиция подозревает, что должностные лица "Харьковского метрополитена", ООО "НПО" Памятник ", ООО Полищук, по предварительному сговору группой лиц в период 2017-2019 годов при осуществлении поставок ТМЦ и текущего ремонта и техобслуживания подвижного состава подземки завладели деньгами по признакам уголовного преступления ч.3 ст.191 УК Украины, тяжкое преступление.

Метрополитен приобрел у ФЛП Полищук генераторы огнетушащего аэрозоля МАГ-3 по цене 2 430 гривен в количестве 996 штук общей стоимостью 2,904 миллиона гривен.

«Рыночная стоимость на указанные генераторы в открытых источниках в Харькове составляет 893 грн. за единицу, то есть стоимость партии в 996 единиц составляет 889 428 грн. Таким образом, убытки КП «Харьковский метрополитен» от закупки средств пожаротушения по завышенным ценам составляет более 2 млн.грн», - говорится в постановлении.

Отметим, что ФЛП Полищук получил в течение 2016-2018 годов от метрополитена пять подрядов на общую сумму 7,48 млн. гривен.Полищук и его родственники являются одними из тендерных фаворитов подземки.

Агентство Телевидения Новости