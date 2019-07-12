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На Харьковщине продолжают выдавать «теплые» кредиты

На Харьковщине продолжают выдавать «теплые» кредиты

С начала года ОСМД и ЖСК получили 44 «теплых» кредита.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, по программе из областного бюджета возмещают 20% тела кредита, привлеченного на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов. Прогнозируемый объем финансового обеспечения на этот год составляет миллиион 400 тысяч гривен.

По словам директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, с  начала года банки-участники программы (АО «Ощадбанк», ОАО «Укргзабанк» и ПАО КБ «Приватбанк») уже выдали 44 «теплых» кредита ОСМД и ЖСК области на общую сумму 11 млн 811 тысяч гривен. Выплата компенсаций из областного бюджета началась в июне, по 9 кредитным соглашениям компенсировали почти 610 тысяч. В июле представлены реестры по 13 кредитным соглашениям на общую сумму около 376,5 тыс. гривен.

Так, за счет кредитных денег в 22 многоквартирных домах ОСМД и ЖСК в местах общего пользования установили двери, заменили на энергоэффективные окна, обустроили индивидуальные тепловые пункты с автоматикой погодозависимого управления, провели модернизацию систем освещения и установили узлы учета воды.

Отметим, в прошлом году банки-участники программы выдали 52 «теплых» кредита ОСМД и ЖСК области на общую сумму 11 миллионов 372 тыс. гривен. Компенсацию же из областного бюджета получили 42 ОСМД и ЖСК - на сумму миллион и 761 тыс. гривен.

Агентство Телевидения Новости

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