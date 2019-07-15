Защитники подозреваемых в ложных «минированиях» собираются обращаться в Европейский суд

Изменить меру пресечения по делу киевлян, подозреваемых в заминировании объектов в Харькове, сегодня просили обе стороны процесса. Двух парней задержали 28 июня на работе. Следствие инкриминирует им ложные сообщения о заложенной взрывчатке в период с 4 по 9 мая. Оба сейчас вышли из СИЗО, под залог в почти полтора миллиона гривен за каждого.

Однако, по словам одного из защитников, даже такое решение вопроса является неправомерным из-за отсутствия обоснованности подозрения вообще. Кроме этого, в материалах дела фигурирует адрес, не являющийся местом офиса подозреваемых, говорит Константин Глоба. Там не проводился ни обыск, ни допрос лиц, хотя сообщения поступали именно с нее.

Константин Глоба, защитник подозреваемых:

Жодного слова немає про те, що мій підзахисний у когось щось вимагав, це взагалі нема. І ви мене зараз питаєте про необґрунтованість? Не можна вважати особу обґрунтовано підозрюваною на підставі повністю сфабрикованих матеріалів, коли слідчий навіть не розуміє правову кваліфікацію злочину. Слідчий не читає взагалі кодекс. Як можна по завідомо неправдивому повідомленню про замінування обирати шлях досудового розслідування по тероризму?

Оба подозреваемых - айтишники, ребята занимались продвижением аккаунтов в социальных сетях. Для регистрации новых арендовали сим-карты, которые находили на сайтах объявлений. Ведь, говорят, таким образом - цена выгоднее, если сравнивать с покупкой нового стартового пакета. Приобрели такую карточку, которая впоследствии стала предметом подозрения, у мужчины по имени Богдан Сорока, которую, впоследствии, ему и вернули.

Антон Есин, подозреваемый:

Когда я давал показания свои о том, что есть какой-то человек, который продавал сим-карты, который дальше может кому-то продал, и кто-то это сделал, а не мы. Он сказал, что он потерял эту бумагу. Я считаю, что какое-то идёт указание, что полиции не стоит «заморачиватся» расследовать дело. Зачем, когда уже есть два парня которые ни в чём не виновные, они молодые - повесим на них, пускай они сидят.

Однако, по мнению представителей прокуратуры Харьковской области, в деле имеются все основания, чтобы считать подозрение обоснованным. Более того, в апелляционной жалобе просят не определять размер залога.

Андрей Моцевый, прокурор:

Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини передбачені статтями 177 та 178 КПК України, суд мав право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні, щодо злочину вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

Кроме этого, подозреваемые парни занимались разработкой компьютерных игр, в частности на социальные темы. Они говорят, следователи использовали в материалах дела только часть будущего плана игры. Зафиксировав лишь надпись – «террорист», хотя там были и другие надписи и рисунки.

Несмотря на доводы обеих сторон, коллегия судей апелляционного суда решила: жалобы прокуроров и жалобы стороны защиты оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи Киевского районного суда оставить без изменений.

Александр Шадрин, защитник подозреваемых:

Мы ожидали отмены меры пресечения и признания незаконным задержания, но, к сожалению, апелляция этого не сделала, поэтому открывается путь для обращения в Европейский суд по правам человека по этим вопросам.

Данное дело рассматривают по части 2-ой статьи 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, максимальная мера наказания которой - 12 лет колонии.

Агентство Телевидения Новости