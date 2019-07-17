Харьковчан просят помочь найти подростка

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что Барвенковским отделением полиции устанавливается местонахождение Максима Шевцова, 2002 года рождения, который вечером 10 июля ушел из дома и до теперешнего времени не вернулся.

Его приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в черную кофту с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам (05757) 4-29-99 (дежурная часть), 0663309216 или 102.

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