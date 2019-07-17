В Изюмском районе пиротехники обезвредили авиабомбу

По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, 16 июля в Изюмском районе пиротехники ГСЧС обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны.

13 июля в дежурную часть ГСЧС поступило сообщение от представителей поисковой группы специализированного частного предприятия «Военные мемориалы «Восток», об обнаружении на поле вблизи села Сухая Каменка Изюмского района взрывоопасного предмета времен Второй мировой войны.

После проверки находки было принято решение о направлении группы разминирования для обезвреживания обнаруженного взрывоопасного предмета и осмотра места находки.

16 июля в Изюмский район прибыла пиротехническая группа Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. При детальном осмотре места обнаружила авиационную бомбу ФАБ-50 (фугасная авиабомба, вес 50 кг) времен Второй мировой войны. В тот же день опасную находку ликвидировали на соответствующем подрывной площадке поблизости.

Агентство Телевидения Новости