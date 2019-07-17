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Пожарные около трех часов пытаются потушить пожар в Киевском районе

Пожарные около трех часов пытаются потушить пожар в Киевском районе

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили о том, что сегодня, 17 июля поступило сообщение о горящем камыше в Киевском районе, ликвидация пожара длится уже около 3 часов. 

17 июля в 12:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на открытой территории возле ул. Генерала Удовиченко Киевского района города Харькова.

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей было установлено, что неподалеку частного сектора горит камыш на площади около 2 га. Существовала угроза распространения пламени на жилые и другие здания. Дополнительно к месту происшествия были направлены еще 8 пожарных автоцистерн.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работает 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости

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