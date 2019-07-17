Улицу Кандаурова временно придется объезжать

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 8:00 до 22:00 18 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ в районе дома №2 по ул. Кандаурова.

На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

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