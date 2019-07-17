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Харьковский зоопарк пополнился животными из Франции

Харьковский зоопарк пополнился животными из Франции

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что пару суматранских орангутанов передали Харькову из зоопарка Ла Буасьер-дю-Доре (La Boissière du Doré, Франция).

Это один из самых известных в Европе частных зоосадов по работе с орангутангами. Самец Мажор, живший там и умерший в возрасте 50 лет, считался самым старым в мире самцом этого вида.

Теперь в Харьковском зоопарке живут десятилетний самец из Франции по имени Жора и 29-летняя Флора. Они преодолели более 3 тыс. км в сопровождении кипера и поселились в новом помещении - «Планете обезьян». Некоторое время они будут адаптироваться к новым условиям.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, рабочий по уходу за животными Симон Бребьон, который привез Жору и Флору, отметил комфортные условия в «Планете обезьян»: обезьянам там комфортно, конструкции мобильны и размещены на разной высоте, что позволяет орангутангам активно двигаться и осваивать пространство не только вширь, но и ввысь.

Напомним, что Харьковский зоопарк также рассчитывает получить двух жирафов (из немецкого города Кельн), белых медведей и пингвинов. В ходе реконструкции, которая сейчас продолжается, зоосад разделят на географические зоны. Между посетителями и животными будут максимально убраны клетки и барьеры. Также там построят океанариум.

Агентство Телевидения Новости

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