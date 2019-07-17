Межсезонье для "Металлиста 1925". Первая победа под руководством нового главного тренера

В украинском клубном футболе близится к завершению летнее межсезонье. Единственной командой, которая будет представлять Харьков на профессиональном уровне в следующем сезоне будет "Металлист 1925".

В прошлом сезоне "Металлист 1925" не выполнил задачу выйти в Премьер-Лигу, из-за чего не был продлен контракт с теперь уже бывшим главным тренером Александром Горяиновым. У руля команды стал Андрей Демченко. Он готовит "Металлист 1925" к сезону на тренировочном сборе в поселке Высокий. Там харьковская команда проводит контрольные поединки. И, вот, в проитстоянни с "Кремнем" (Кременчуг) "Металлист 1925" одержал первую победу в это летнее межсезонье - 3:1.

Дмитрий Поспелов, футболист "Металлиста 1925":

Да, наконец-то выиграли. Сейчас новые тактики опробуем, новый состав смотрим. Людей. Сыгрываемся. Надо время, конечно.

Но времени на эксперименты уже немного. Ведь Первая лига отечественного футбола берет старт через полторы недели. Как отметил главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко, команда на сегодняшний день укомлектована где-то на 70 процентов. Пока "Металлист 1925" официально объявил, что подписал контракты с тремя новичками - Александром Османом, Антоном Савиным и Михаилом Шершнем. Не исключено, что вскоре команду еще пополнят известные футболисты.

Андрей Демченко, главный тренер "Металлиста 1925":

Хотелось бы еще 30 процентов качественно укомплектоваться. Рынок трансферный - он насыщенный. И, естественно, доминируют богатые команды, которые там ставят с большим, громаднейшим бюджетом. Агрессивно ведут себя, переманивают футболистов. Естественно, мы стараемся, ищем.

Что ксается задач на сезон, то "Металлисту 1925" под руководством Андрея Демченко придется попытаться выполнить то, чего не удалось под руководством Александра Горяинова - повыситься в классе.

Андрей Демченко, главный тренер "Металлиста 1925":

Да, задача поставлена выхода в высшую лигу. Никто ее не отменял. Наша задача - выигрывать каждый матч. От малого - к большому. От простого - к сложному. Задача стоит, да.

Пока же команда продолжает плодотворно работать на сборе. На этой неделе "Металлист 1925" ждет контрольный поединок против представителя Премьер-Лиги донецкого "Олимпика".

Агентство Телевидения Новости