Ярославский рассказал о своей предвыборной программе на телеканале «UA:Перший» ☑

Вчера Денис Ярославский, один из лидеров избирательной гонки по 171-му округу Харькова (Немышлянский район) рассказал в эфире о своих политических взглядах и планах.

«Я за то, чтобы Украина, как минимум, вернулась на позиции пятилетней давности. В качестве целостной страны и в качестве целостного народа. А как максимум - мы приблизились по уровню жизни к тем европейским ценностям, о которых нам все время рассказывают», - сказал Ярославский.

Согласно информации на странице кандидата, изначально Ярославский планировал баллотироваться от пропрезидентской партии «Слуга народа», однако в списках он указан, как беспартийный. «Я симпатик новой власти, симпатик Президента. Я искренне надеюсь, что все его начинания, которые он заявил, будут выполняться в поставленные сроки. Но я, прежде всего, должен защищать интересы своих избирателей. Если я баллотируюсь как независимый кандидат, у меня есть больше свободы и возможности выбора», - заявил Денис Ярославский.

Ярославский также предостерег харьковчан от слепой веры в пропаганду «старых» политиков и чиновников, решивших уйти в депутаты.

«От оппозиции на выборах очень много порядочных и правильных людей. Но они в ближайшие 5 лет не смогут реално принимать законы, потому что не будут являться членами парламентской коалиции. Фактически это будет противовес, который не будет никаким образом влиять на продвижение страны. Хочу, чтобы харьковчане знали, если кто-то из чиновников начинает вам рассказывать, вешать себе заслуги за то, что он сделал здесь дорогу, поставил вам лавочки или горки. Вы должны понимать только одно: это не их заслуга, это их работа,» - сказал он.

В своей предвыборной программе Денис Ярославский делает акцент на развитии Немышлянского района и обеспечении безопасных условий жизни харьковчанам.

«Я начал карьеру с работы в правоохранительных органах. Был обычным участковым, дослужился до руководителя крупнейшего районного управления полиции Киева. Я знаю, что такое безопасность, я знаю, что такое система. И, к сожалению, я знаю все ее прогнившие моменты. Я вижу цель, которую хочу реализовать прежде всего для своего города. Верим в команду, верим в Харьков!», - заявил кандидат в ВРУ от Немышлянского района во время телеэфира.

И призвал своих избирателей как можно больше общаться - приходить на встречи, которые он регулярно проводит, писать и звонить по прямым контактам.

Как известно, предвыборный слоган Дениса Ярославского – «Верим в команду». Мнения о том, о какой именно команде – команде Президента или о переживающей не лучшие времена футбольной гордости города, ФК «Металлист» - идет речь, расходятся. Многие убеждены, что Денис Ярославский и Александр Ярославский (известный бизнесмен, «архитектор» Евро-2012 в Харькове и знаменитых побед «Металлиста») отнюдь не просто однофамильцы.





Агентство Телевидения Новости