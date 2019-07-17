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В ходе спецоперации задержали торговца оружием (фото)

В ходе спецоперации задержали торговца оружием (фото)

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, у злоумышленника изъяли три единицы огнестрельного оружия и 23 000 гривен, полученные за его сбыт.

17 июля следователи отдела специальной полиции и сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области задержали 27-летнего харьковчанина. Мужчина с целью личного обогащения сбывал огнестрельное оружие иностранного производства, переработанное под нарезное огнестрельное.

В течение четырех месяцев правоохранители задокументировали четыре факта незаконной деятельности жителя Харькова.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные розыскные действия с целью установления лиц, причастных к преступной схеме. По результатам проведения мероприятий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и направления в суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении задержанного.

Агентство Телевидения Новости

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