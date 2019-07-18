Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 18 июля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам.

Киевский район: въезд Технологический (ч/с), ул. Наталии Ужвий, 78 (п. №1) до 20:00

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №1-7), ул. Дружбы Народов, 238 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в (стояк) до 17:00; пр. Тракторостроителей, 112 (спаренный стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), 27 (п. №1,2,3), ул. Фейрбаха, 1-а (п. №1) до 20:00; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 27 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июля

Немышлянский район: ул. Благодатная, 2 до 19:00; Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (п. №2, стояк) до 17:00; ул. Полтавский Шлях, 37 (стояк) до 20:00

Основянский район: ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №10), 8, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20, ул. Ковтуна, 12 (п. №1), 14 (п. №1), 16 (п. №1), 18 (п. №1) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 15 до 17:00; ул. Бородиновская (ч/с), ул. Мирная, 3, 3-а,б, 5, 5-а, 7-а,б, 9 до 18:00 18.07.19 г.; ул. Целиноградская, 22/39-а до 19:00; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Клочковская (ч/с), ул. Клочковская, 193, ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Балакирева, 27 (п. №1), пр. Науки (Ленина), 30 (п. №1), ул. Космическая, 47 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 18 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 193-а (п. №1, стояк) до 20:00 18.07.19 г.; ул. Бакулина, 14 (стояк) до 20:00 20 июля.

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