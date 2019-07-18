Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:29
Просмотров: 67

Трамваи №5 и 6 несколько дней будут ходить иначе

Трамваи №5 и 6 несколько дней будут ходить иначе

Трамваи №5 и 6 курсируют по-другим маршрутам ежедневно с 6:00 до 20:00 18 и 19 июля. Движение трамваев запрещено по ул. Полтавский Шлях, от ул. Конева до пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины. 

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В этот период трамваи курсируют так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

По информации  Департамента инфраструктуры, неудобства связаны с асфальтированием проезжей части проспекта. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 