Со следующего года магистры будут сдавать единый госэкзамен

Выпускники магистратуры 30-ти наиболее общественно важных и связанных с повышенным риском специальностей будут сдавать аттестацию в форме единого государственного квалификационного экзамена.

Соответствующее постановление в ходе сегодняшнего заседания одобрил Кабинет министров Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

В пресс-службе отмечают, что это будет независимая проверка результатов обучения студента и его готовности работать по специальности.

"Выпускники магистратуры 30-ти наиболее общественно важных и связанных с повышенным риском специальностей будут сдавать аттестацию в форме единого государственного квалификационного экзамена. Соответствующее постановление приняло правительство Украины сегодня, 17 июля 2019 года. Его постепенное внедрение начнется с 2020 года", - говорится в сообщении.

"Сейчас мы не имеем надежного, стандартизированного инструмента, чтобы "измерить" качество образования выпускников на выходе из университета, ведь в каждом заведении свой подход к оценке. Таким инструментом может стать единый государственный квалификационный экзамен - ЕГКЭ, предусмотренный законом "О высшем образовании" . Со следующего года мы начнем этот экзамен постепенно внедрять", - рассказала глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич и добавила, что ЕГКЭ также должен стать эффективным предохранителем коррупционных рисков.

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