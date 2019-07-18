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Из-за выдачи бюллетеней будет перекрыта улица Скрипника

Из-за выдачи бюллетеней будет перекрыта улица Скрипника

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 июля, а также с 18:00 21 июля до 8:00 22 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Так, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской. Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Агентство Телевидения Новости

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