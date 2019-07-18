Полиция круглосуточно охраняет все избирательные комиссии

С сегодняшнего дня полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии.

Об этом сегодня, 18 июля, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, полицейские уже взяли под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий. Избирательную документацию завезли на 69 окружных избирательных участков.

Он добавил, что пока Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 1602 официальных наблюдателя от международных организаций и 117 официальных наблюдателей от иностранных государств. В Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств.

Александр Фацевич отметил, что полиция продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок во время избирательного процесса. Так, за сутки зарегистрировано 465 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. Всего с начала избирательного процесса органами Нацполиции зарегистрировано 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном, эти факты связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Кроме того, зафиксировано 148 сообщений о совершении хулиганства или повреждение имущества.

Агентство Телевидения Новости