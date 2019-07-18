Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:59
Просмотров: 34

Харьковская область полностью готова к проведению выборов - ОГА

Харьковская область полностью готова к проведению выборов - ОГА

Состояние подготовки к проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины в Харьковской области рассмотрели на селекторном совещании 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, в совещании приняли участие представители силовых структур и руководителями районов и ОТГ. 

Как отметил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, во всех силовых структурах региона создали ситуационные центры для обеспечения постоянного мониторинга и максимально быстрой реакции на любые угрозы и риски, которые могут возникнуть во время проведения выборов. Харьковская область в полном объеме готова к проведению внеочередных выборов народных депутатов, которые состоятся 21 июля.

На усиленный режим работы в области уже переведели пограничный отряд и пункты пропуска. В день выборов службу будут нести 1759 человек личного состава и 236 единиц техники областного управления ГСЧС Украины. По данным заместителя начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Виталия Гузя, в период проведения выборов  привлекут максимальное количество личного состава всех подразделений правоохранительной системы - это почти 9600 человек. В частности, 5500 правоохранителей будут нести службу непосредственно на избирательных участках.

Кроме этого, заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк напомнил  о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа к избирательным участкам для людей с особыми потребностями, а также - привлечения коммунальщиков к уборке агитации накануне выборов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 