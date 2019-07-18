Бизнесмен не выплачивал компенсацию травмированному рабочему

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, в марте 2018 года в управление обратился работник, получивший травмы во время выполнения работ для частного предпринимателя. Мужчина сообщил, что получил травму правой кисти - у него были травмированы несколько пальцев и ампутированы фаланги.

Когда пострадавший обратился к ЧП для получения причитающихся ему выплат, выяснилось, что трудовой договор с ним не заключался и соответствующие отчисления в государственный бюджет не платились.

В апреле прошлого года инспекторы провели проверку у частного предпринимателя. Однако он предоставлял документы не в полном объеме и создавал препятствия в проведении инспекционного посещения.

Проанализировав все доказательства, инспектор принял решение о привлечении предпринимателя к наказанию и выписал ему штраф в размере 111,6 тыс. гривен.

Предприниматель обратился в суд с требованием отменить штраф, а свою позицию аргументировал тем, что он не знает заявителя. Однако Харьковский окружной административный суд поддержал правовую позицию управления и оставил административный иск ФЛП без рассмотрения.

Агентство Телевидения Новости