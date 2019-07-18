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Мама двоих детей нуждается в срочной помощи на лечение

Мама двоих детей нуждается в срочной помощи на лечение

Харьковчанка Алина Шабельник  нуждается в срочной помощи на лечение.

29-летняя Алина мать двух маленьких детей, одному почти два годика, другому- 7 месяцев. После вторых родов у Алины обнаружили страшную болезнь - онкологию. У женщины рак молочной железы 4 степени с метастазами.

Врачи назначили ей курс лечения препаратом "Ибрамс". После шести курсов женщине стало значительно легче, и у ее родственников и детей появилась надежда, что она выздоровеет. Однако необходимо пройти еще три таких курса, а цена каждого - 40 тысяч гривен. Это неподъемная сумма для семьи с двумя детьми, которая отдала все, что могла ради здоровья близкого человека.

Семья обращается за помощью ко всем неравнодушным харьковчанам: 

Карта Приват-банка: 5168 7422 3137 3675 Данилова Наталья Васильевна, мать Алины.

Телефон матери Натальи Васильевны:  066-460-39-01.

Агентство Телевидения Новости

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