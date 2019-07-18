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Топливо на заправках может подешеветь - представитель Президента
На сегодня есть основания для дальнейшего снижения цен на топливо на автомобильных заправочных станциях. Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook.
"Сегодня на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, есть основания для еще некоторого снижения розничных цен", - отметил Герус.
Напомним, представитель Президента в Кабмине сообщил, что правительство приняло постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива, поставляемого трубопроводным транспортом и сжиженного газа.
По его словам, "соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС".
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