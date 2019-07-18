Правомерность отмены подозрения в госизмене одиозному чиновнику Максиму Мусееву начали рассматривать в апелляционном суде

В стенах Харьковского апелляционного суда началось рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры об отмене подозрения экс-главе администрации Холодногорского района Максиму Мусееву.

В октябре прошлого года ему объявили подозрение в государственной измене. Тогда в СБУ заявили, что Мусеев сотрудничал со спецслужбами РФ. По данным следствия, он создавал «фейковые» организации ветеранов АТО и вместо того, чтобы помогать бойцам - собирал данные об армии, а затем передавал их в Россию. Через некоторое время он был уволен с должности председателя Холодногорского района, временные обязанности по управлению которым передали Татьяне Цибульник, которую правоохранители обвиняют в декларировании недостоверной информации.

На сегодняшнее слушание Мусеев не явился, на данный момент он находится в розыске. Со страниц в соцсетях можно предположить, что он путешествует по странам Европы. Если верить последней отметке геолокации - он сейчас в Португалии. Отменил подозрение в госизмене Максиму Мусееву 21 мая Киевский райсуд города. Однако, по мнению представителя государственного обвинения, такое решение содержит признаки нарушения уголовно-процессуального законодательства, а также не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного производства.

Вадим Белоусов, прокурор:

Також розслідуванням встановлено, що Мусєєв перебуваючи на службі в органах місцевого самоврядування, маючи за посаду голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради мав доступ до державної таємниці, діючи всупереч законодавства про державну таємницю. В період з 20.02.15 року оформив паспорт громадянина РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Вказана обставина свідчить про свідоме визнанням Мусєєвим влади РФ на окупованій території України.

По мнению адвоката подозреваемого Юрия Вишневецкого, ссылки прокурора на то, что получению гражданства способствовали спецслужбы - предположение, не подтвержденное доказательствами. Более того, решение судьи Киевского райсуда оправдано. Ведь в сообщениии о подозрении были нарушения, к тому же его не вручили надлежащим образом.

Юрий Вишневецкий, адвокат Максима Мусеева:

Мусєєв, відповідно до змісту скасованого повідомлення про підозру, підозрюється у вчиненні державної зради шляхом надання представникам іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. При цьому у підтвердження таких дій прокурор посилається на той факт, що Мусєєв отримав громадянство РФ. У той же час отримання громадянства іншої держави відповідно до законодавства України не є злочином, за це не передбачена кримінальна відповідальність.

Кроме этого, прокурор по делу Вадим Белоусов просил рассматривать дело в закрытом режиме из-за угрозы нарушения тайны следствия. Но коллегия судей, учитывая то, что суд первой инстанции рассматривал дело в открытом режиме, отклонила данное ходатайство. Объяснив это отсутствием достаточной обоснованности требований. Кроме этого, к материалам дела добавили данные судебной компьютерно-технической экспертизы Харьковского научно-исследовательского института, которая была проведена по части материалов производства.

Юрий Вишневецкий, адвокат Максима Мусеева:

Ми вважаємо, це теж важливий доказ, який дасть можливість дати об’єктивну оцінку взагалі цьому кримінальному провадженню. Ну, і зокрема законності повідомлення про підозру максиму Мусєєву.

Учитывая то, что прокурору нужно время для ознакомления с этими материалами, судом был объявлен перерыв. Следующее слушание назначено на 29 июля.

Агентство Телевидения Новости