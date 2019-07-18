Россияне затравили Леди Гагу в Instagram

Русскоязысные пользователи соцсети запустили своеобразный флешмоб, массово оставляя на странице Леди Гаги оскорбления, причиной травли стали слухи о том, что актер Брэдли Купер разводится с женой Ириной Шейк именно из-за чувств к Гаге.

Сначала певицу обвиняли в том, что она разбила семью российской модели Ирины Шейк и Брэдли Купера.

День спустя после публикации фотографии певицы с бокалом шампанского, комментариев собралось более 270 тысяч. К травле присоединились и российские звезды. К примеру, телеведущая Виктория Боня написала один из первых комментариев: "Гага, тебе п****ц". Зато Гарик Мартиросян попросил Гарика Харламова перезвонить ему, а певец Сергей Жуков поинтересовался, какие цены сейчас на гаражи в Бирюлево.

Российский телеканал ТНТ оставил в комментариях сообщение: "Гага, я с маленькой крохой сижу дома, разошлась с мужем и вовсе не жалуюсь. Зарабатываю 50 т. с помощью смартфона. Если есть желание, загляните на мою страницу".

"Ирина, не расстраивайся, ты красавица и обязательно найдешь свое счастье", "А здесь мужа найти можно? Кто-то нашел уже?", – пишут другие пользователи в Instagram.

К слову, сама Леди Гага никак не реагирует на российских комментаторов у себя на странице. Но блог певицы стал значительно популярнее.

Не обошли российские пользователи и страницу Брэдли Купера в Instagram, однако сообщения там были слишком грубыми.

Также Ирина Шейк на днях опубликовала снимок в нижнем белье. Пользователи в сети также отреагировали на фото в комментариях: "Чтобы знал, кого он потерял", "Как можно променять такую роскошную женщину на Гагу? Эх, Брэдли, дурак ты".

Смешным комментарием стало сообщение из "фейковой" страницы Брэдли Купера в Instagram: "Эх, а моя мясо вместо трусов носит", вспомнив выход Леди Гаги во время MTV Video Music Awards 2010 в "мясном платье".

Агентство Телевидения Новости