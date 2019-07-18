Равные возможности для всех. Как в Харькове будут голосовать люди с особыми потребностями?

Место голосования на Харьковщине изменили больше 20 тысяч человек, рассказывают в облгосадминистрации. На внеочередных парламентских выборах процедура была упрощенной - не нужно было предоставлять никаких дополнительных документов. Только паспорт. Заявления принимались до 15 июля. Эти избиратели в день голосования получат только один бюллетень, без мажоритарки. Более 30 тысяч жителей области будут голосовать дома. Они включены в перечень с пометкой "не могут самостоятельно передвигаться". А вот те люди, которые имеют временные проблемы со здоровьем и самостоятельно не дойдут до избирательного участка, еще успевают подать заявление для голосования «на дому» или в больнице.

Светлана Коломиец, начальник отдела администрирования Госреестра избирателей аппарата ХОГА:

Виборці, які тимчасово не здатні пересуватися, є такі, що за станом здоров'я або у зв'язку з інвалідністю, можуть написати власноруч заяву. додати до цієї заяви довідку з медичної установи щодо свого стану і передати до дільничних виборчих комісій. Це потрібно зробити до 20 години п'ятниці напередодні виборів.

Кроме того, люди с особыми потребностями смогут беспрепятственно проголосовать именно на участке, обещают чиновники.

Сергей Коваленко, начальник организационного аппарата ХОГА:

Більшість будівель, в яких розміщені виборчі комісії, були прийняті в експлуатацію до утворення дільничної комісії на постійній основі до 2012 року, тому, на жаль, не всі приміщення мають безперешкодний доступ осіб з інвалідністю до приміщень для голосування. Встановлюються переносні пандуси, кнопки виклику, вказівники, також планується залучення у день голосування волонтерів.

В усиленном режиме с начала недели работают правоохранители и чрезвычайники. Их на выборах в Харьковской области задействуют около 9 тысяч, сообщили в ХОГА. Они будут не только обеспечивать порядок в день голосования, но и исключат любые вмешательства в избирательный процесс извне и предупредить диверсии и теракты.

Алексей Максимов, дир. Деп. оборонной, моб.роботы и взаимодействию с правоохор. органами ХОГА:

Враховуючи ті ризики та виклики, які маємо на сьогоднішній день, створено ще додатково 9 підрозділів вибухотехнічної служби, 5 піротехнічних підрозділів з розрахунку ДСНС, 5 підрозділів біохімічнї та радіотехнічної безпеки. Задіяно 226 одиниць рятувальної техніки.

По словам Алексея Максимова, также усилен контроль на государственной границе в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости