Давление на «Слугу народа» в Харькове

Изуродованные агитпалатки, облитые зеленкой волонтеры и уничтожение агитационных плакатов - в областном штабе политической партии "Слуга народа" заявляют об усилении давления на своих кандидатов

Екатерина Посохова, спикер областной организации партии "Слуга народа"

Будь-якими шляхами не нехтуючи нічим вони намагаються завадити нам змінити стару систему. Це не вийде!

Еще одна проблема - кандидаты-клоны, которые выдают себя за членов команды Президента и вводят избирателей в заблуждение. Не пренебрегают даже подкупом граждан.

Отака аптечка вона за нашими підрахунками коштує принаймні 500 гривень, точно не менше і таких аптечок цей кандидат купив на 10 млн гривень.

В штабе отмечают: в составе многих комиссий подавляющее большинство составляет админресурс - бюджетники - люди зависимые от власти.

Екатерина Посохова, спикер областной организации партии "Слуга народа"

То де гарантія, що під час виборів ця ж влада не вирішить використати цей ресурс для фальсифікацій?

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