Ляп вратаря и защитника, приведший к проигрышу "бронзы" в Кубке африканских наций

В Египте близится к завершению Кубко африканских наций по футболу. В матче за 3-е место встретились сборные Нигерии и Туниса. Судьбу матча решил единственный гол, забитый на 3-й минуте. Причем гол вышел абсурдным.

Вратарь и защитник сборной Туниса помешали друг другу, в результате чего Одион Игало беспряпятственно забил и принес сборной Нигерии победу 1:0.

Таким образом, у Нигерии "бронза", а за "золото" завтра встретятся сборные Сенегала и Алжира.





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