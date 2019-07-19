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Массовые минирования: взрывчатку не нашли, эвакуированы более 2 тысяч человек

Массовые минирования: взрывчатку не нашли, эвакуированы более 2 тысяч человек

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в 5 гостиницах, 21 жилом доме, 22 ТЦ и 8 больницах поступили в полицию 18 июля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции. Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию, эвакуировали 2250 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Агентство Телевидения Новости

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