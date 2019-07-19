Коммунальщики подготовили к холодам 70% домов в Новобаварском районе

Бригады водоканала подготовили к новому отопительному сезону около 70% жилых домов в Новобаварском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем водоканала Валерия Харлана, в 485 из 714 домов района уже завершены профилактические и ремонтные работы на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения. В частности, сейчас рабочие заканчивают менять трубопровод в доме по пр. Любови Малой, 30. В прошлом году здесь заменили 25 м сетей, а в этом - еще 35 метров.

Отметим, все намеченные мероприятия по подготовке к эксплуатации систем холодного водоснабжения и водоотведения в жилых домах харьковчан, которые находятся на балансе «Жилкомсервиса», проводятся согласно графику. Всего на контроле предприятия - 6,5 тысяч домов, и более 4 тысяч из них уже подготовлены к работе зимой.

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