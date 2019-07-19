Из-за предвыборных нарушений открыто 45 уголовных дел

Заявления о нарушениях поступили в Индустриальный, Слободской, Балаклейский, Нововодолажский, Московский, Шевченковский, Изюмский, Купянский и Люботинский отделы и отделения полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 18 июля в полицию обратился кандидат в народные депутаты о принятии мер к владельцам или водителям двух автомобилей, в которых находится незаконная печатная продукция - листовки. Правоохранители обнаружили одну из машин и изъяли типографскую продукцию с компрометирующей информацией о кандидате в нардепы. При осмотре авто владельца или водителя на месте происшествия не было, место их нахождения устанавливается.

Открыто уголовное дело по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины. Проводится досудебное расследование.

В Балаклейском отделе было открыто уголовное производство по той же статье по заявлению исполняющего обязанности председателя общественной организации "Общественный контроль действует" - официального наблюдателя избирательного процесса относительно препятствования ему со стороны одного из кандидатов в исполнении своих обязанностей в качестве наблюдателя на встрече кандидата с избирателями.

В Нововодолажский ОП поступило сообщение от мужчины о том, что якобы в селе Просяное почтой кандидат в народные депутаты рассылает аптечки с лекарствами. Сведения о событии внесены в ЕРДР по факту подкупа избирателей.

Также в Шевченковском районе города зарегистрировано сообщение о том, что представители народепа ходят по общежитиям и предлагают деньги студентам за то, чтобы они проголосовали за определенного кандидата. Проводится проверка. Кроме этого, 18 июля поступило заявление кандидата в народные депутаты о размещении в сети видеоролика, на котором группа неизвестных угрожает кандидатам в народные депутаты.

Отметим, большинство других сообщений и обращений, поступивших в полицию, касались правил размещения агитационных материалов и проведения агитации.

Всего же с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 397 сообщений о нарушениях избирательного процесса - открыто 45 уголовных производств и составлено 11 административных протоколов.

Агентство Телевидения Новости