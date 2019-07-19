Неоднократно сбегавшего 16-летнего парня вернули домой

Как сообщили в центре коммуникации ГУ НП в Харьковской области, никаких противоправных действий в отношении подростка совершего не было.

Сообщение об исчезновении 16-летнего жителя поселка Мурафа поступило в Краснокутский отдел полиции 17 июля в 18:00.

На поиски подростка был ориентирован личный состав полицейского подразделения. Беглеца нашли 18 июля в Харькове, он находился со своим знакомым неподалеку торгово-развлекательного заведения. Как оказалось, парень неоднократно убегал из детского дома семейного типа в связи с желанием жить самостоятельно.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним и составили в отношении его опекуна административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости