Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:21
Просмотров: 55

Неоднократно сбегавшего 16-летнего парня вернули домой

Неоднократно сбегавшего 16-летнего парня вернули домой

Как сообщили в центре коммуникации ГУ НП в Харьковской области, никаких противоправных действий в отношении подростка совершего не было. 

Сообщение об исчезновении 16-летнего жителя поселка Мурафа поступило в Краснокутский отдел полиции 17 июля в 18:00.

На поиски подростка был ориентирован личный состав полицейского подразделения. Беглеца нашли 18 июля в Харькове, он находился со своим знакомым неподалеку торгово-развлекательного заведения. Как оказалось, парень неоднократно убегал из детского дома семейного типа в связи с желанием жить самостоятельно.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним и составили в отношении его опекуна административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 