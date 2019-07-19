Горсовету придется что-то решить с парком "Зеленый гай"

На сайте Харьковского горсовета петиция с просьбой восстановить парк "Зеленый гай", который пришел в упадок, собрала более 5000 подписей.

"Так как Индустриальный район является одним из самых крупных и густо заселённых районнов нашего города, требуется реконструировать парк "Зеленый гай"состояние которого находиться приближённым к катастрофическому! Ранее он был гордостью района! В нём были малая и большие сцены! Там проходили концерты,фестивали! Приезжали артисты разных величин! Рядом увеличивается численность населения, район очень быстро застраивается, где отдыхать людям? Многим жителям района и близлежащих населённых пунктов не очень удобно добиратся в парк имени Горького! А парк "Зеленый гай" является достойной альтернативой! С учётом его территории и местонахождения! Рядом станция метро,транспортная развязка, автостанция, уйма положительных сторон" - пишет автор прошения.

Далее он выдвигает ряд требований, которые должны быть соблюдены для восстановления парка:

Провести ландшафтные работы

Провести работы по освещению парка

Установка новых аттракционов

Замена лавочек на новые

Восстановить большую и малую сцены

Установить детские площадки

Установить спортивные площадки, велодорожки

Облагоустроить зоны отдыха для пикника

Восстановить инфраструктуру парка

Обеспечить ограждение парковой зоны

Облагоустроить имеющийся водоём. Петиция была размещена на сайте 10 мая и на данный момент количество подписей под ней - 5045. Так как было соблюдено условие, при котором за 90 дней прошение должно набрать не менее 5000 "голосов", оно будет рассмотрено на заседании Харьковского горсовета. С сегодняшнего дня, 19 июля, петиция находитсч на рассмотрении.

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