Каждый харьковчанин сможет проголосовать - Сокуренко (видео)

Это глава областного главка полиции Валерий Сокуренко подчеркнул во время проведения пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 19 июля. О чем сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Он проинформировал журналистов о состоянии готовности органов полиции к обеспечению законности и правопорядка во время проведения внеочередных выборов народных депутатов и результаты реагирования полиции на сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Сокуренко отметил, что для оперативного реагирования на все сообщения граждан о выявленных нарушениях избирательного законодательства Ситуационный центр ГУНП в Харьковской области работает в круглосуточном режиме.

"Сегодня участковые избирательные комиссии начали получать бюллетени, они взяты под круглосуточную охрану полиции. Охрана окружных и участковых избирательных комиссий будет осуществляться до завершения подсчета голосов и вывоза избирательной документации" - добавил Сокуренко.

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Виталий Гузь, к несению службы в день выборов планируется привлечь максимальное количество личного состава - почти 9,6 тыс. правоохранителей, в т.ч. 5,5 тыс. на избирательных участках и 1,7 тыс. работников других структур системы МВД.

"В день выборов группы и ГБР (группы быстрого реагирования) будут приближены к избирательным участкам. В области также будут работать наблюдатели, как от кандидатов и общественности, так и от иностранных государств и международных организаций, - отметил Гузь.

Кроме того, для оперативного реагирования на сообщения увеличено количество следственно-оперативных групп, взрывотехников и резервных сил.

"Полиция будет действовать решительно и беспристрастно. В случае грубых нарушений действующего законодательства следственно-оперативные группы будут документировать преступления и в кратчайшие сроки принимать решение об открытии уголовных производств" - об этом во время пресс-конференции сообщил начальник следственного управления Сергей Чиж.

Также он рассказал, что каждый полицейский, несущий службу на избирательном участке, получил буклет с методическими рекомендациями о действиях полицейских во время несения службы на внеочередных выборах народных депутатов.

"Правоохранители будут качественно осведомлены и готовы оказывать юридическую помощь гражданам", - добавил руководитель следственного управления.

В течение всего избирательного процесса правоохранителями обеспечивается оперативное реагирование на все события, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Все сообщения регистрируются, по ним проводится тщательная проверка. По состоянию на 19 июля с начала предвыборной кампании полицией зарегистрировано 398 сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Следователями открыты 45 уголовных производств и составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

В день волеизъявления граждан работники полиции будут обеспечивать общественный порядок и безопасность на избирательных участках, находясь за пределами помещения для голосования. Также полицейские будут сопровождать членов окружных избирательных комиссий при получении и транспортировке бюллетеней в помещения избирательных участков.

"Хочу напомнить и еще раз донести до участников избирательного процесса и общественности, что в соответствии со статьей 67 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, с сегодняшнего дня и до окончания голосования запрещено, - отметил Валерий Сокуренко.

Предвыборная агитация заканчивается сегодня в 24 часа, 20 и 21 июля агитация запрещена. Это нарушение закона ст. 212-10 КУоАП. В отношении нарушителей будет составлен административный протокол, предусматривающий наложение штрафа в размере 510-850 гривен, а в отношении должностных лиц - 850-1360 гривен.

Сокуренко еще раз подчеркнул, что полиция сохраняет абсолютную политическую нейтральность ко всем субъектам избирательного процесса, гарантирует высокий уровень безопасности украинских граждан и эффективно реагирует на все правонарушения.





Агентство Телевидения Новости