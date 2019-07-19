На выходных в Харькове будет жарко

Как сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, 20 и 21 июля температура в городе составит до 29 градусов тепла.

В субботу в Харькове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 11-13 градусов тепла, днем – 26-28.

В воскресенье - переменная облачность, ночью - без осадков, днем - местами небольшой дождь, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 14-19 градусов тепла, днем – 24-29.

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