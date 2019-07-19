Афины всколыхнуло землетрясение мощностью 5,3 балла

Сегодня, 19 июля, в Афинах (Греция) случилось мощное землетрясение, испуганные люди выбегали из домов.

По данным Афинского института геодинамики, мощность землетрясения составила 5,1 балла, в свою очередь в Геологической службе США сообщили о 5,3 балла. Потрусило греческую столицу в 14.38 по местному времени.

Из-за подземных толчков люди стали выбегать на улицы. У очевидцев было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, после толчка раскачивались люстры.

Также спасателям сообщили о случаях застревания людей в лифтах из-за отключения электроэнергии в пригороде Афин. Информации о пострадавших или разрушениях нет, длилось землетрясение недолго.

Агентство Телевидения Новости