В США поступили в продажу дроны-огнеметы (фото, видео)

Американская компания Throwflame разработала и выпустила на массовый рынок огнемет для дронов.

Устройство под названием Throwflame TF-19 Wasp может поражать цели огненной струей на расстоянии до 7,6 метров, пишет The Verge. Как заявляет производитель, объем топливного бака (3,8 литра) позволяет выбрасывать пламя в течение 100 секунд.

Компания может производить беспилотники на заказ, в таком случае их стоимость составит от 1000 до 10000 долларов в зависимости от скорости, дальности полета и качества бортовой камеры.

Напомним, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) утвердило общие правила пользования дронами в Евросоюзе. Они содержат технические и эксплуатационные требования к дронам.





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